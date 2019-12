Natale: come decorare la porta di casa... se non volete utilizzare chiodi o puntine

Natale è alle porte e fervono i preparativi per decorare al meglio la casa.

Un buon biglietto da visita, in questo caso, è rappresentato dalla porta di ingresso, che in molti arricchiscono con ghirlande e altri addobbi.

Ma non tutti hanno pomoli o batacchi che permettono di appendere le decorazioni senza sforzi: non resta che la maniglia della porta, che però rimane in basso e qualsiasi oggetto andrebbe a scontrarsi con il muro o coprirebbe la serratura.

La soluzione che molti praticano consiste nel piantare un chiodo nella porta, in modo da poter fissare ghirlande e addobbi, ma è un segno indelebile, e non tutti hanno comprensibilmente voglia di lasciare una traccia così visibile sulla porta di casa anche per il resto dell'anno.

E dunque ecco qualche idea per chi non vuole utilizzare martello e chiodi:

Sticker

Gli sticker vanno molto di moda, si trovano di ogni forma e dimensione e - se di buona qualità - non lasciano il segno una volta rimossi. Scritte, decorazioni, alberelli innevati, Babbi Natale, pupazzi di neve, insomma, potete davvero sbizzarrirvi. Vanno bene per le porte senza scanalature.

Chiodi adesivi o ganci con ventosa

Se non volete piantare un chiodo sulla porta, esistono i chiodi adesivi o i ganci con ventosa che si attaccano e staccano dalle pareti e dalle porte. È importante che siano di buona qualità onde evitare che si stacchino subito, che vengano attaccati su una porzione liscia della porta, e che non vi vengano appese decorazioni troppo pesanti.

Adesivi elettrostatici

Esistono in commercio anche particolari adesivi "staccattacca" che non utilizzano collanti bensì la carica elettrostatica data alla pellicola in pvc o pe in fase di realizzazione. Sono formidabili sulle superfici in vetro, ma possono aderire anche sulle porte di determinati materiali (in questo caso è meglio sempre chiedere informazioni al personale del negozio).