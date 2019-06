Arredamento e ristrutturazioni: come prendere le misure di casa

State pensando di ristrutturare casa o di riarredarla? Oppure avete appena comprato un appartamento e volete arredarlo partendo da zero? Prima di iniziare ad acquistare mobili o a progettare spostamenti o abbattimenti di pareti, però, vi serve una cosa semplicissima ma non così scontata: la piantina dell'alloggio, con le misure di tutte le stanze.

Quando ristrutturate o arredate, la pianta con le misure deve diventare la vostra "migliore amica", da custodire sempre in tasca o in borsa, onde evitare di compiere scelte sulla carta che poi, tradotte nella pratica, diventano irrealizzabili. Quante volte abbiamo visto un mobile che ci è piaciuto per diversi aspetti, dal design ai colori, e siamo stati tentati di acquistarlo salvo poi fermarci, chiedendoci: «Ma riuscirò a farlo stare in quell'angolo di casa, o è troppo grande?».

Se siete in affitto, potete domandare la planimetria al vostro padrone di casa, con tutta probabilità vi verrà fornita. Se invece avete acquistato una casa, provate a chiedere all'agenzia immobiliare o al proprietario precedente.

In ogni caso, se la scelta dei mobili dipende da questioni di pochi centimetri e non siete così convinti che le misure fornite siano precise, per un lavoro più preciso possibile è meglio che anche voi ricalcoliate le dimensioni della casa. Come?

Prima di tutto armatevi di pazienza e di un metro a nastro, di quelli che, una volta estesi, possono mantenere una certa rigidità: dovrete calcolare la lunghezza delle pareti e l'altezza delle stanze, segnandole su un foglio, e poi, se vorrete, potrete disegnare la piantina.

Consigli e trucchetti

Finora sembra un gioco da ragazzi? Ecco qualche piccolo trucco da tenere presente:

- Siate precisi: quando si misura la lunghezza delle pareti è importante che il metro rimanga sempre parallelo al pavimento, non inclinatelo! Anche quando misurate l'altezza, controllate che il metro sia perfettamente dritto.

- Occhio alla lunghezza del metro: in sintesi, più il metro è corto, meno vi consentirà di arrivare alla fine di una stanza, e più si farà fatica. Potete recarvi in un negozio specializzato e acquistare un metro lungo a sufficienza per le vostre esigenze.

- In alternativa al metro, si possono comprare misuratori laser adatti a ogni evenienza. Bisogna comunque essere precisi anche con questi strumenti, onde evitare di segnarsi misure falsate.

- Se il soffitto prende la forma del tetto spiovente, ricordatevi di misurare le diverse altezze da un lato e dall'altro della stanza.

- Se annotate le misure su un foglio, ricordatevi di seguire un ordine preciso per tutte le stanze, onde evitare di confondervi e di non sapere più, alla fine, qual è la misura di quale parete: un buon metodo consiste nel prendere le misure di una stanza per volta (dunque non "sconfinate" in altri vani se prima non avete finito), iniziando sempre dalla parete alla destra della porta, per poi proseguire in ordine antiorario.

- Mentre prendete le misure, non dimenticate di segnare termosifoni, finestre e porte con relative aperture: sicuramente non potete mettere una libreria in un determinato punto se il muro è già occupato dal termosifone, o se poi non riuscite ad aprire la finestra!

