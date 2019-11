Natale, idee per realizzare un albero originale e diverso

Si avvicina il periodo del Natale ed è l'ora di pensare a come vorreste che fosse il vostro albero.

C'è chi ha sempre lo stesso da generazioni e dunque è affezionato alle palline e ai decori comprati negli anni, e chi invece ha voglia di rinnovamento e vuole studiare una sistemazione in linea con i propri gusti e il proprio arredamento. E in fondo decorare casa per il Natale è la parte più divertente delle feste: meglio dunque farlo nel proprio stile.

Mettiamo allora da parte un attimo il tradizionale albero di Natale per vedere alcune originali idee alternative (gli addobbi si possono acquistare, come sempre, in uno dei numerosi mercatini natalizi a Genova).

Albero bianco con decorazioni in tinta con i mobili

Il bianco è un colore neutro per eccellenza, e poi non passa mai di moda: e dunque perché non optare per un albero di Natale bianco (se ne trovano tanti in commercio) con decorazioni e palline in tinta con il resto dell'arredamento? Una soluzione molto moderna (dovete essere pronti eventualmente anche a optare per decorazioni di colore scuro) per una scelta che si integra perfettamente con il resto della casa.

Albero di Natale "bidimensionale"

Una soluzione molto pratica e moderna per chi ha poco spazio in casa: l'albero di Natale "bidimensionale" da appendere o appoggiare alla parete. Non storcete subito il naso: sul web si trovano immagini di ogni sorta per realizzare un buon lavoro, con metallo, legno, carta e persino post it, e decorazioni colorate di ogni tipo.

Albero di Natale tematico

Perché optare per le tradizionali palline quando potete sbizzarrirvi con decori di ogni tipo? Avete un hobby o una passione particolare? C'è una forma che vi piace in particolare (cuori, stelle, bambole, animali)? Scegliete di personalizzare il vostro albero di Natale in base ai vostri interessi.

Albero di Natale con i libri

Cosa serve in fondo per realizzare un cono di carta? Tanti libri e un po' di fantasia. Da addobbare poi con luci e nastri colorati.

Albero di Natale... all'insegna del riciclo

Un simbolo e una buona azione per l'ambiente: al posto di buttare via le bottiglie di plastica, si possono riutilizzare per realizzare tante cose. Tra cui, anche, un albero di Natale, da decorare a piacimento.