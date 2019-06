"Dedicato a... me": incontri con gli specialisti Asl sulla salute al femminile

Giovedì 13 giugno gli specialisti Asl 3 incontrano le donne della Valpolcevera per una giornata dedicata alla salute al femminile, con strategie e consigli per sentirsi in forma.

L'appuntamento è alle 17,30 al teatro Govi di via Pastorino 23r (Bolzaneto). La cittadinanza è invitata.

Si inizia con i saluti di Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera, e di Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl 3. La parola passa poi agli specialisti: Enrico Torre, responsabile SSD Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche Asl 3 parlerà di nutrizione e metabolismo; Gerolamo Bianchi, direttore SC Reumatologia Asl 3, parlerà di osteoporosi e malattie reumatiche; Stefano Domenicucci, già direttore dipartimento di Cardiologia Asl 3, parlerà della salute del cuore insieme a Massimo Zoni Berisso, attuale direttore dipartimento Cardiologia Asl 3; per quanto riguarda l'attività fisica, a parlarne sarà Piero Clavario, responsabile SSD Cardiologia Riabilitativa Asl 3. Infine, il dibattito con le domande e gli intrventi del pubblico.

L'evento si conclude alle 19,30.