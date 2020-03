Coronavirus, i centri antiviolenza per le donne non chiudono: il numero da chiamare

Le donne vittima di violenza e stalking non devono sentirsi sole, neanche in questa emergenza che ci costringe tutti a casa e che in alcune situazioni può trasformarsi in un vero e proprio rischio, soprattutto quando le violenze avvengono tra le mura domestiche.

Il Dipartimento delle Pari Opportunità e il ministro Elena Bonetti hanno precisato che il numero 1522 (servizio pubblico della Presidenza del Consiglio), è infatti sempre attivo, 24 ore su 24, per accogliere le richieste di aiuto e assistenza da parte delle donne che subiscono violenza domestica.

Insomma, nonostante le restrizioni sociali adottate per contrastare Covid-19, le attività dei Centri antiviolenza non vengono sospese. E le donne che si trovano in una situazione di emergenza e urgenza determinata da episodi di violenza possono uscire di casa e raggiungere il centro antiviolenza in quanto sussistono "ragioni di necessità", condizione che nel decreto dell’11 marzo autorizza agli spostamenti.