A Genova il primo Consultorio dei Diritti del Nord Italia

Sta per aprire a Genova una realtà, che sarà la prima nel suo genere nel Nord Italia. L'associazione 'Eliodoro, Psicologia, Benessere e Cultura', seguendo la propria mission, inaugura a novembre il 'Consultorio dei Diritti'.

'Consultorio dei Diritti: la persona al centro' è un progetto che nasce come riferimento per tutti, bambini, adulti, anziani che in alcuni momenti della loro vita possono trovarsi in difficoltà. È rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di avere delle risposte immediate per il loro benessere psicofisico.

Sarà gestito da un'equipe multidisciplinare formata da psicologi, nutrizionisti, pedagogisti, educatori, ostetriche, un'insegnante di yoga, un'osteopata e un musicoterapista. Il gruppo di volontari che formano l'equipe crescerà ulteriormente grazie alla collaborazione con qualsiasi professionista iscritto all'albo che desideri dare un contributo al progetto.

Il consultorio ha la funzione di accogliere le istanze, i dubbi ma anche le problematiche quotidiane accogliendo e non giudicando. Uno degli obiettivi è proprio quello di far sentire a proprio agio le persone che spesso, aldilà del problema specifico, si trovano a raccontare fatti personali, le proprie angosce, paure e anche le loro speranze e desideri.

Il progetto nasce a Palermo più di 5 anni fa da un'associazione di promozione sociale chiamata 'Consultorio dei diritti Mif (minori, immigrati, famiglie)'. In questi anni il 'Consultorio dei Diritti' ha riscosso molto successo, tanto che presto apriranno altre sedi in Italia: a Torino e Genova.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di diverse associazioni genovesi e liguri: Il sogno di Tommi, Co.ge. Le Maree, Associazione Sjamo di Albenga, Arciragazzi Genova e Arciragazzi Liguria, Udi. Unione donne italiane e Associazione Migrantour viaggi solidali.

La data di inaugurazione del 'Consultorio dei diritti' a Genova è fissata per domenica 17 novembre dalle ore 10 alle 12 presso il salone Consiliare Municipio VIII via Mascherpa 34R.

Il consultorio dei Diritti avrà sede presso il Cral di via Ruspoli 5/A. Lo sportello sarà aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 10 alle 12.30.

