Bambini e alimentazione: 9 cibi da evitare

Bassi valori nutrizionali, ma tanti zuccheri e grassi: sono queste le principali caratteristiche del "junk food", il cibo spazzatura.

Molti sono prodotti studiati apposta per essere gustosi e piacere a una larga fetta di popolazione, tra cui i bambini. Una buona regola da osservare sempre prima di somministrare ai più piccoli qualsiasi tipologia di cibo consiste nel leggere attentamente le etichette. E, sicuramente, nel non eccedere.

Ecco 9 generi alimentari a cui prestare particolare attenzione:

Merendine - Le famose merendine che si mangiano a colazione o a scuola possono essere davvero insidiose, tra grassi e zuccheri: si consiglia pertanto di leggere bene gli ingredienti optando, se possibile, per merendine più salutari preparate in casa.

Caramelle gommose - Le caramelle in questione sono prodotte con alte quantità di zucchero, coloranti artificiali e gelatina, elementi tutt'altro che sani per la salute di un bambino.

Patatine fritte - Grassi e fritto la fanno da padroni, occorre in più prestare particolare attenzione perchè le patatine fritte contengono acrilammide che può far male all'organismo.

Bevande gassate - Le bevande gassate fanno male alla salute perchè ricche di calorie, zuccheri e coloranti.

Biscotti - E' sempre meglio optare per quelli semplici realizzati con pochi ingredienti, senza olio di palma, margarina o burro. Molti tipi di biscotti contengono grassi saturi ed idrogenati che possono causare un aumento del colesterolo.

Succhi di frutta - La fibra della frutta fresca si perde durante il processo di preparazione mentre lo zucchero rimane in grande quantità.

Salse pronte - Le salse ed i sughi pronti sono ricchi di conservanti e grassi e risultano essere particolarmente dannosi per la salute dei bambini.

Pancarrè - Contiene alcool etilico che serve per conservare al meglio il pane in cassetta. Proprio per questo motivo è sconsigliato per i bambini perchè non riescono a metabolizzare l'alcool presente anche se presente in quantità altamente ridotte.

Dado - Il dado è ricco di grassi e in molti casi contiene ancora glutammato, che esalta la sapidità e per questo motivo non è adatto ai più piccoli perchè potrebbero abituarsi a mangiare salato

