CrossFit: cos'è, e dove praticare lo sport più in voga del momento a Genova

Ne sentiamo parlare spessissimo ormai, e almeno una volta abbiamo tutti ammirato il fisico di chi - per tenersi in forma - pratica la disciplina del CrossFit.

Ma in cosa consiste questa disciplina che sta decisamente spopolando? E dove si pratica a Genova questa nuova moda?

Cos'è il CrossFit

Potremmo dire che non è uno sport vero e proprio quanto un metodo di allenamento, un sistema di fitness brevettato e creato da Greg Glassman nel 2000. Viene promosso sia come una filosofia dell'esercizio fisico ma anche come uno sport agonistico di fitness.

Gli allenamenti di CrossFit prevedono sessioni ad alta intensità e ad intervalli, sollevamento pesi olimpico, pilometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica ritmica, strongman e altri esercizi.

Per praticare il CrossFit le palestre utilizzano attrezzature provenienti da diverse discipline, tra cui bilancieri, manubri, anelli da ginnastica, bar pull-up, corda per saltare, kettlebell, palle mediche, box pilometriche, bande di resistenza, vogatori e varie stuoie.

Insomma, il CrossFit si basa su alcuni punti cardine tra cui:

- varietà degli esercizi

- alta intensità

- movimenti funzionali

Come ha detto il suo fondatore Greg Glassman, «il CrossFit non è un programma di fitness specializzato, ma un deliberato tentativo di ottimizzare l'abilità fisica in ognuno dei 10 domini di fitness riconosciuti» ovvero resistenza cardiorespiratoria, resistenza muscolare, forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e precisione.

Dove praticare CrossFit a Genova

Molte sono le palestre che praticano questa disciplina a Genova, ecco alcune delle principali in città:

Raider Crossfit - Porto Antico (via Calata Mandraccio 13) o Piccapietra (piazza Piccapietra 11)

CrossFit La Superba - via Montevideo 93 R

CrossFit Genova - corso Perrone 41

CrossFit Mood - via Bressanone 27