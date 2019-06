Le tendenze beauty dell’estate, e dove comprare gli accessori giusti a Genova

Le tendenze beauty 2019 parlano chiaro: i cosmetici sono sempre più green, gli occhi in versione XL, le labbra very shiny e gli accessori capelli più azzardati che mai. Insomma, un anno intenso e a prova di noia, tra make up brillanti e battaglie per la salvaguardia del pianeta, anche grazie a scelte di cosmetici ponderate e consapevoli.

No packaging

L'industria della bellezza produce 120 miliardi di confezioni di plastica l'anno, secondo l'ultimo rapporto di Zero Waste Europe, rendendola uno dei settori più inquinanti al mondo. L'obiettivo quindi, è quello di limitare il ricorso a packaging plastici in favore di materiali riciclati, flaconi riutilizzabili e prodotti senza confezioni.

Filler di seta

Quest’anno l’ecosostenibilità amplia il suo raggio d’azione: importanti aziende cosmetiche infatti stanno lavorando su un filler naturale, a base di estratti di seta, che potrebbe sostituire i più comuni a base di acido ialuronico. Ancora in fase di perfezionamento, la formula ha lo scopo di riempire le rughe di viso e mani e trattare anche le cicatrici da acne.

Cosmetica cruelty-free & bio

Il rispetto della pelle passa anche dal rispetto dell'ambiente: prodotti naturali, senza additivi chimici per la nostra salute e stop a test sugli animali e a prodotti inquinanti. Il trend della cosmetica naturale e biologica proseguirà con successo anche nel 2019, coinvolgendo sia marchi nati con una vocazione eco-friendly sia brand storici, che si impegneranno a incrementare la propria offerta con formulazioni green.

Eyeliner XL

Da tutte le passerelle più importanti arriva un messaggio diretto alle nostre ciglia: quest’anno non potremmo fare a meno dell'eyeliner nero, a patto che sia applicato in versione XL.

Living Coral

Anche per il 2019, a dettare il trend cromatico sarà Pantone, che ha eletto il Living Coral come colore dell’anno. Via libera allora ad ombretti, gloss, accessori, smalti e tinte per capelli di questa sfumatura brillante, a metà strada tra il rosso corallo e il rosa salmone!

Mini frangia

Amatissima dalle star, la mini frangetta è stata avvistata sulle passerelle Primavera Estate 2019 e sarà l'azzardo beauty più cool del 2019. Non ti resta che provarla senza paure: per fortuna i capelli ricrescono in fretta!

Lipgloss

Direttamente dagli Anni 90, ecco che tornano prepotentemente di moda i gloss trasparenti: lucidi e ad effetto naturale, renderanno le labbra più piene e il volto più luminoso.

Maxi cerchietto

Accessorio must have di stagione, il cerchietto per capelli è tornato a patto che sia voluminoso e si faccia notare.

Fascetta hippie

Sulla passerelle Primavera Estate 2019 ha nuovamente fatto capolino l'accessorio più hippie e al contempo glam rock che ci sia: la fascetta per capelli. Che aspetti a rispolverare le tue?

Dai cerchietti alle fascette hippie: dove acquistare gli accessori a Genova

Lipgloss, fascette, cerchietti, e tutto quel che serve per seguire le ultime mode: dove acquistare questi accessori a Genova? Ecco qualche idea per te o per un regalo.

Accessorize - via XX Settembre 114

Latitude 9 - via Agostino Castelli 26 R

Bijou Brigitte - Centro Commerciale Fiumara, via Fiumara 15-16

StellaZeta - Centro Commerciale Fiumara, via Fiumara 15-16