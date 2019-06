Sfregamento cosce: trucchi e rimedi

Arriva la bella stagione, finalmente il clima adatto per poter sfoggiare la collezione di gonne rimasta chiuse per troppo tempo nell'armadio, e cosa succede? Il caldo umido che a Genova si avverte soprattutto nelle giornate di "macaia" provoca una spiacevole sensazione di sfregamento cosce. Un problema fastidioso sia durante la camminata sia dopo, perché infatti può creare anche rossori e irritazione della pelle. E sicuramente non è il massimo per chi vuole indossare le gonne in tutta libertà.

Perché si manifesta? Erroneamente a quel che si può pensare, non è questione di "chili di troppo": è una predisposizione dei tipi di pelle più delicati, dovuta per lo più a caldo e sudore.

Come risolvere la questione? Ci sono diversi trucchetti fai da te, oppure, in alternativa, alcuni prodotti che è possibile acquistare per aggirare il problema.

- Fasce elastiche: sono in commercio vere e proprie bande anti-sfregamento, si mettono intorno alle cosce proprio per coprirle e ripararle, e spesso sono in pizzo per strizzare l'occhio a un capo sexy come l'autoreggente.

- Borotalco: la sua azione antisfregamento è ben conosciuta. Basta applicarne un po' sulla zona dello sfregamento prima di uscire, e il gioco è fatto.

- Spray e stick anti sfregamento: nei negozi e in farmacia si comprano spray e stick apposta per rendere la pelle delle cosce più idratata e morbida, evitando che possa sfregare. Sono rimedi molto usati anche dagli sportivi. In caso di emergenza possono essere sostituiti, in alternativa, da deodoranti stick o roll-on.

- Olii essenziali: olio di cocco, di argan, e chi più ne ha più ne metta. Se ne avete in casa, provateli sulla pelle delle cosce prima di uscire. Il risultato è tutt'altro che deludente.

- Aloe vera: uno dei toccasana per eccellenza, l'estratto di aloe è idratante e lenitivo e serve sia per evitare lo sfregamento, sia per trattare il rossore sulla pelle.

- Gonne pantaloni: ci avete mai pensato? Esistono nei negozi di abbigliamento davvero tantissimi modelli di gonne che... non sono vere gonne, e osservandole da vicino si può notare il taglio delle gambe. La differenza rispetto alle gonne in questo caso è minima, ma il tessuto previene decisamente lo sfregamento.