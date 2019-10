Ciglia lunghe, folte e ben definite: i segreti per uno sguardo da star

A volte ci guardiamo allo specchio e notiamo che vorremmo avere le ciglia più lunghe, più folte, più piegate o semplicemente meglio definite.

Ma come fare per ottenere questo "sguardo da star" senza dover ricorrere alle ciglia finte?

In realtà esistono piccoli trucchetti per prendersi cura delle ciglia, e che possono aiutarle a essere più forti e voluminose. Eccone 5:

1. Cosa fare e cosa evitare

Trattare bene le tue ciglia è il primo passo per farle crescere sane e forti; ad esempio, se tocchi di frequente o con poca accortezza le ciglia, queste tendono ad indebolirsi: evita quindi il più possibile di strofinarti gli occhi, perché, in questo modo, andrai a irritare i follicoli, provocando il piegamento e la possibile caduta delle ciglia.

Ricordati che è importantissimo struccarsi tutte le sere, utilizzando prodotti delicati e rispettosi della tua pelle; anche in questo caso, non strofinare gli occhi: per un risultato ottimale, basterà mettere una minima dose di struccante su un dischetto di cotone e applicare quest’ultimo sulla palpebra, lasciando agire il prodotto per qualche istante. Dopo aver eliminato il dischetto, prova a massaggiare per qualche secondo le palpebre con la vaselina, ideale per le ciglia secche e indebolite dal make up di tutti i giorni.

2. I rimedi naturali

Uno degli alleati migliori, e naturali, per rinforzare le ciglia è sicuramente l’olio di ricino. Si tratta di un unguento vegetale molto denso che, grazie alle sue proprietà, svolge un’azione nutriente, rinforzante e lucidante, rendendo le ciglia più folte e resistenti. Per applicarlo, puoi utilizzare l’applicatore di un vecchio mascara o anche solo la punta delle dita, concentrandolo sulla radice delle ciglia.

Altri due prodotti efficacissimi e naturali sono l’olio di cocco (come quello biologico, crudo e spremuto a freddo di NaturaleBio) e quello di oliva. Il primo è ricco di sostanze antiossidanti e aiuta a proteggere le ciglia dagli agenti esterni, come vento e smog, mentre il secondo ha un grande apporto di vitamina E ed è la scelta migliore per una maggiore idratazione nel caso di ciglia secche. Anche loro devono essere applicati partendo sempre dalla radice.

Last but not least, non possiamo dimenticarci del tè verde, un prodotto dai mille benefici che si conferma essere un ottimo alleato anche in questo caso: grazie all’alto contenuto di flavonoidi, infatti, è perfetto per stimolare la crescita delle ciglia. Il metodo migliore per applicarlo consiste nel prepararne una tazza alla sera, aspettare che si raffreddi, immergervi un dischetto struccante e lasciarlo in posa sulle palpebre per una decina di minuti.

3. Viva le vitamine

Per avere ciglia sane e forti, cerca di prediligere i cibi ricchi di vitamine A, B, C ed E, come fagioli, lenticchie, avocado, broccoli, frutta secca e lo stesso olio d’oliva. Volendo, puoi anche optare per gli integratori di vitamina B (come il Vitamina B Complex di Vitamaze, vegano e di altissima qualità), la vitamina più importante per rinforzare le ciglia, ma anche le unghie e i capelli.

4. Il piegaciglia

Il piegaciglia è uno strumento che puoi trovare in tutti i negozi beauty, ed è spesso molto sottovalutato; ha, infatti, il potere di incurvare e dare un bell'effetto volume alle tue ciglia. Usalo per con attenzione, stringendo con delicatezza le ciglia di ogni occhio per almeno 15 secondi e poi rilasciale con cautela, per evitare di strappare i peli o irritare i follicoli della palpebra.

5. Il mascara

Il mascara può rivelarsi un vero e proprio alleato nella cura delle ciglia, ma spesso, trovare quello giusto è tutt’altro che semplice. Per far sì che il tuo mascara metta in evidenza il tuo sguardo e, allo stesso tempo, si prenda cura delle tue ciglia a ogni passata, prediligi quei prodotti che contengono un’alta quantità di ingredienti idratanti come il pantenolo. Nell’applicarlo, poi, parti sempre dalla radice spostandoti verso le punte e muovendoti a zig zag, ripetendo l’operazione un paio di volte per assicurati di aver colorato anche le ciglia più corte. Se vuoi avere un effetto volume in più, dopo la prima passata di prodotto, spolvera con un pettinino una minima quantità di borotalco sulle ciglia e poi applica nuovamente il mascara: questo è un trucchetto usato anche dai più famosi make-up artist.

Infine, per evitare l’effetto grumi o se il mascara dovesse risultare secco, diluiscilo con una o due gocce di olio di ricino o con una minima quantità di soluzione salina o collirio per occhi.

Prodotti di bellezza: dove trovarli a Genova

Se stai cercando i migliori prodotti per le tue ciglia, dai un'occhiata a queste profumerie e store specializzati:

Kiko - Vari punti vendita in città

Mac Cosmetics - Vari punti vendita in città

Profumerie Sbraccia - Vari punti vendita in città

Jolly Profumerie - Vari punti vendita in città

Douglas - Vari punti vendita in città