Sapone liquido fatto in casa: un metodo facile e veloce per sciogliere e donare nuova vita alle saponette

Soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus l'igiene delle mani è fondamentale, ed è sempre bene avere a portata di mano in casa il sapone con cui lavarsi.

Sulla consistenza del detergente ognuno ha i suoi gusti, ma sono davvero tante le persone che preferiscono il sapone liquido alla saponetta solida, più comodo, cremoso e facilmente spalmabile. E a volte, a queste persone, capita di ricevere magari in regalo saponette solide che rimangono nei cassetti per anni e anni, inutilizzate. Non buttiamole via: si possono riutilizzare trasformandole in sapone liquido con una "ricetta" pratica e veloce.

Questo trucco può essere utilizzato anche da chi preferisce la classica saponetta che però, arrivata alla fine dopo un intenso utilizzo, diventa troppo piccola: in questo caso si possono tenere gli ultimi pezzetti delle saponette per fonderli tra loro, riempiendo un unico flacone di sapone liquido. E non solo, perché con questo metodo si potrà rendere la propria saponetta preferita liquida e utilizzabile anche sotto la doccia.

Il metodo è davvero facile e veloce: occorre prendere la saponetta prescelta (o le scaglie di diversi tipi di saponette) e tagliarla grossolanamente a pezzi più piccoli con un coltello.

Mettere poi i pezzi in una pentola e aggiungere acqua che dovrà essere circa 5-6 volte tanto il peso della saponetta.

Accendere il fuoco, mescolare ogni tanto, e far cuocere dai 10 ai 20 minuti (dipende dalla quantità di sapone da far sciogliere). Quando si sarà formato un composto liquido senza più grumi di sapone, spegnere il fuoco e far raffreddare.

Dopo qualche ora il composto si sarà indurito raggiungendo più o meno la consistenza di un budino. Niente paura: a questo punto con l'azione di un frullatore a immersione si otterrà una crema perfetta e liscia, pronta per essere travasata nel vostro porta-sapone liquido preferito.