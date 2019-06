Bye bye smagliature: cosa sono e quali sono i modi più efficaci per trattarle

Le smagliature sono un inestetismo alquanto diffuso, odiato e tenacemente combattuto che accomuna entrambi i sessi, non solo le donne: sono comuni, infatti, nelle persone che ingrassano o dimagriscono, ma anche quando il corpo vive un cambiamento fisico importante, come durante l’adolescenza o in gravidanza.

Si formano più comunemente sulla superficie interna delle cosce, sui glutei, fianchi, seno e ventre e ne esistono due tipologie: le Striae rubrae, o smagliature rosse, e le Striae albae, o smagliature bianche. Le prime caratterizzano lo stadio iniziale dell’infiammazione mentre quelle bianche, rappresentando lo stadio cronico della lesione, sono vere e proprie cicatrici, più difficili da trattare. E spesso danno fastidio, soprattutto quando arriva la bella stagione e a causa loro non ci si sente pronte per fare la famigerata "prova costume" sulle spiagge genovesi.

Perché compaiono le smagliature?

I principali fattori responsabili dell'insorgenza delle smagliature sono le rapide variazioni delle forme corporee, lo stress eccessivo e prolungato, alcune malattie e le terapie a lungo termine con corticosteroidi.

Le smagliature si formano perché le fibre del tessuto collageno non si allungano a sufficienza e, non riuscendo a seguire i cambiamenti del corpo, creano una lacerazione all’interno del tessuto stesso: questo “gioco” di stiramento e allungamento delle fibre porta, appunto, alle smagliature.

Come intervenire

La prevenzione è fondamentale perché, una volta formate, sono più difficili da eliminare. L’idratazione è la chiave per prevenire le smagliature ed attenuarle. Bere tanto e applicare regolarmente prodotti nutrienti è importantissimo per aiutare la pelle a diventare più elastica.

Se devi intervenire su smagliature già formate, prima agisci meglio è! Quelle rosse, essendo più recenti, sono più semplici da trattare rispetto a quelle bianche, contro le quali si possono comunque ottenere risultati molto soddisfacenti.

I trattamenti più indicati nella lotta alle smagliature sono tre:

Prodotti topici

Il trattamento più frequente è quello locale, con agenti topici, come creme per smagliature, unguenti e oli, che permettono un miglioramento duraturo della pigmentazione e della struttura delle smagliature stesse. Questi prodotti, per avere un’azione efficace, devono stimolare la produzione del collagene, avere proprietà antinfiammatorie, idratare la pelle e migliorarne l’elasticità.

Tra gli ingredienti migliori troviamo:

olio di mandorle : ricco in vitamina D e E, mantiene l’elasticità e l’idratazione della pelle;

: ricco in vitamina D e E, mantiene l’elasticità e l’idratazione della pelle; burro di cacao : riduce l’iperpigmentazione e ha effetto idratante;

: riduce l’iperpigmentazione e ha effetto idratante; olio di cocco : ha proprietà antinfiammatorie e idratanti;

: ha proprietà antinfiammatorie e idratanti; acido ialuronico : ha effetti idratanti, elasticizzanti e antinfiammatori;

: ha effetti idratanti, elasticizzanti e antinfiammatori; collagene marino : stimola la produzione cellulare cutanea e protegge dal photoaging;

: stimola la produzione cellulare cutanea e protegge dal photoaging; vitamina E : svolge un’attività antiossidante cutanea e di barriera;

: svolge un’attività antiossidante cutanea e di barriera; vitamina B5: promuove la crescita e la proliferazione cellulare.

Se sei incinta o stai allattando, chiedi sempre consiglio al tuo medico prima di scegliere una crema.

Il laser

Il laser risulta più efficace sulle smagliature rosse, perché il colore rosso capta meglio gli impulsi luminosi. La tecnica utilizzata prevede che l’impulso venga emesso in tempi brevissimi, così da non bruciare la pelle: in questo modo la smagliatura viene progressivamente ripristinata verso una struttura normale, anche se non si può eliminare al cento per cento

È un percorso molto lungo: dovrai mettere in conto almeno sei-sette trattamenti, che possono aumentare se la smagliatura è molto datata. Le sedute sono a cadenza mensile, e i primi miglioramenti si vedono dopo la terza o quarta.

La microdermoabrasione

Questa tecnica consiste in un getto di micro-cristalli di alluminio che agiscono sulla smagliatura, favorendone l'esfoliazione con un vero e proprio bombardamento mirato. Dopo il trattamento, la pelle risulta più liscia e le smagliature sono meno visibili. La microdermoabrasione è nata in Italia ed è riconosciuta come il metodo più efficace contro le smagliature di vecchia data.