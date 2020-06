Burrocacao: come prepararlo in casa con ingredienti naturali

Con l'estate che avanza gli effetti del caldo e dell'esposizione al Sole si fanno sentire soprattutto sulla nostra pelle. C'è una zona del nostro corpo che è particolarmente esposta ai raggi del sole e con l'azione dell'acqua salata va incontro a screpolatura e secchezza: le nostre labbra infatti hanno bisogno di una costante idratazione e per questo è consigliabile avere sempre a portata di mano un buon burrocacao.

Oggi vi suggeriamo alcune soluzioni per realizzare in casa diverse tipologie di burrocacao scegliendo ingredienti e materie prime biologiche, naturali e biodegradabili. Questo è un buon modo per alleggerire il portafoglio, permettendovi di ottenere cosmetici di qualità e risparmiando sul costo (spesso dovuto al nome del brand).

Ricetta burrocacao per idratare

Ingredienti

1 cucchiaio di burro di karitè :

1 cucchiaio di burro di cacao bianco (lo potete trovare in vendita nelle pasticcerie)

una goccia d’olio d’oliva o di olio di mandorle

un vasetto di vetro come quello della crema viso

Preparazione:

Per prima cosa fate sciogliere il burro di karitè a bagnomaria magari direttamente nel vasetto di vetro. Una volta sciolto il tutto togliete dal fuoco il vasetto e inserite l'olio d'oliva o alle mandorle, mescolando il composto e amalgamandolo per bene. Infine mettete tutto il composto ottenuto in frigo e lasciatelo per un'intera giornata affinchè si raffreddi e solidifichi.

Ricetta burrocacao per rimpolpare e rinvigorire

Ingredienti:

1 cucchiaio di burro di karitè:

1 cucchiaio di cera d’api (la potete acquistare in erboristeria e serve non soltanto per realizzare il burro di cacao ma anche per la cura della vostra pelle e in campo cosmetico viste le sue proprietà emollienti e lenitive):

1/2 cucchiaio di olio di mandorle o burro di cocco

2 gocce di olio essenziale

un piccolo contenitore di vetro

Preparazione:

Il procedimento è sempre lo stesso: bisogna riscaldare a bagnomaria, in un vasetto di vetro, la cera d’api, il burro di karitè, l' olio di mandorle o burro di cocco ed infine le gocce di olio essenziale a vostra scelta. Anche qui occorre lasciar raffreddare in frigo per almeno 24 ore il composto ottenuto.

