Le arance fanno bene: proprietà, benefici, e ricette alternative

Le arance sono buone, e fanno bene: vere e proprie fonti di benessere ricche di vitamina C (ma non solo), questi agrumi sono un grande classico della stagione autunnale e invernale, e vengono tradizionalmente indicati come grandi alleati naturali contro raffreddore e influenza.

Le origini

Secondo la scienza, l'albero di arancio (Citrus sinensis) è un antico ibrido, frutto di un incrocio probabilmente tra pomelo e mandarino. Ma da secoli, ormai, cresce come specie autonoma. Questo frutto invernale è originario della Cina e del sud-est asiatico: importato in Europa nel XVI secolo da marinai portoghesi si diffuse rapidamente e ottenne grande successo ovunque. Tant'è che in alcune lingue straniere, l'arancia ha un nome molto simile a "Portogallo", come il rumeno "portocalà" e l'albanese "portokall". Ma è probabile in realtà che questo frutto fosse conosciuto già prima, solo in aree limitate, in seguito a commerci o conquiste. Ben presto è diventato l'agrume più diffuso nel mondo, con centinaia di varietà: il suo successo è dovuto in parte anche al fatto che l'albero di arancio ha un periodo di riposo di soli tre mesi circa all'anno, e dunque i frutti si trovano in quasi tutte le stagioni.

Tra le curiosità legate a questo frutto, da ricordare la tradizione piemontese del Carnevale di Ivrea con la battaglia delle arance, evento unico al mondo.

Perché le arance fanno bene

Le arance sono ottime alleate del peso forma, il 90% circa della loro consistenza, infatti, è composta da acqua, cui poi si aggiungono fruttosio, sali minerali, vitamine C, B e P, acido citrico e fibre. Ad esempio, le arance rosse contengono calcio, fosforo, potassio, ferro, selenio.

Sono molteplici i benefici che quest'agrume apporta al nostro organismo:

L'acido citrico contenuto nelle arance, una volta nell'organismo, abbassa il pH, cioè l'acidità, migliora i processi digestivi e aiuta a ridurre la glicemia

e aiuta a ridurre la glicemia Sono un'ottima fonte di antiossidanti , utili a contrastare l'invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi

, utili a contrastare l'invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi Le arance contribuiscono a rendere più forte il sistema immunitario e più attivo il metabolismo.

e più attivo il metabolismo. La loro ricchezza di fibre aiuta ad alleviare la stipsi , e stimola l’apparato digerente. Avete presente la parte bianca di questo frutto? È proprio essa ad essere ricca di fibre, queste sostanze regolano l'assorbimento degli zuccheri, dei grassi e delle proteine, e favoriscono il transito intestinale.

, e stimola l’apparato digerente. Avete presente la parte bianca di questo frutto? È proprio essa ad essere ricca di fibre, queste sostanze regolano l'assorbimento degli zuccheri, dei grassi e delle proteine, e favoriscono il transito intestinale. Le arance sono ricche di carotenoidi, delle sostanze che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista .

. Sono benefiche per il cervello e migliorano le capacità cognitive

e migliorano le capacità cognitive Aiutano a prevenire influenze stagionali, proteggono i reni, abbassano il colesterolo e sono benefiche per il cuore e la circolazione.

Insomma, un vero e proprio toccasana per il nostro benessere.

Ricette alternative

Se non siete grandi amanti delle arance da sbucciare e mangiare dopo i pasti (o delle spremute), ecco alcune ricette alternative che consentono anche ai più golosi di poter apprezzare i benefici di questo frutto, con un occhio di riguardo nei confronti della linea:

Insalata di arance , con finocchio, cipolla, noci, olive nere e altro.

, con finocchio, cipolla, noci, olive nere e altro. Risotto all'arancia : si aggiunge il succo di arancia nel tegame con il riso, ancora prima del brodo, e si decora con la scorza tagliata a listarelle e fatta bollire.

: si aggiunge il succo di arancia nel tegame con il riso, ancora prima del brodo, e si decora con la scorza tagliata a listarelle e fatta bollire. Pollo all'arancia : si prepara come le scaloppine, e si condisce con il succo di arance.

: si prepara come le scaloppine, e si condisce con il succo di arance. Anatra all'arancia : un grande classico della stagione natalizia dalla preparazione un po' più elaborata.

: un grande classico della stagione natalizia dalla preparazione un po' più elaborata. Condimento per tartare: soprattutto il crudo di pesce è ottimo se condito con piccole fettine di arancia.

