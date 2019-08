Dieta, attenzione ai falsi amici: 7 alimenti che pensi facciano dimagrire ma che fanno ingrassare

Quando ci si mette a dieta, ci sono alcuni elementi di cui tenere conto, tra cui naturalmente i cibi che fanno ingrassare, che diventano insidie da evitare: tutti sappiamo che fritti, dolci, gelati e golosità varie fanno male e fanno prendere peso.

Ma attenzione ai "falsi amici", perché ci sono anche altri alimenti che fanno ingrassare e che probabilmente non sospettereste nemmeno.

Saper riconoscere al meglio quali sono gli alimenti che ci fanno prendere è peso è importante sia se vogliamo dimagrire, e dunque capire che cosa evitare, come anche se vogliamo mantenere il nostro peso forma, ed essere sicuri di non esagerare.

Vediamo quindi quali sono gli alimenti che fanno ingrassare, imparando a distinguere fra alimenti sani e meno sani e ad orientarci in base alle nostre esigenze.