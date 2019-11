La zucca da 300 kg e quella di 3 metri: i record di Murta

Murta diventa ancora una volta la capitale della zucca: chiuso con successo il primo weekend della Mostra della Zucca 2019, la piccola frazione di Bolzaneto si prepara per il secondo e ultimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 novembre.

Tra gli appuntamenti del fine settimane di apertura, però, ce n’è uno particolarmente atteso, e cioè quello delle premiazioni: rimaste in mostra sino a sabato 9, le zucche sono state valutate da una commissione” di esperti che ha premiato quella più lunga e quella più grossa.

La zucca dei record è quella portata da Giustino Ferraris di Viarigi, piccolo comune in provincia di Asti, nel Monferrato: 295 chilogrammi di cucurbita maxima, nota comunemente come zucca gialla. I premio per la zucca già lunga, invece, è andato a Oriana Acquisto, anche lei di Asti, che ha portato alla mostra una “trombetta gigante” lunga poco più di 3 metri.

Arrivata ormai alla 33esima edizione e organizzata dal Comitato Promotore Mostra Dall'A alla Zucca con il patrocinio del Comune di Genova, la Mostra della Zucca di Murta è ormai un appuntamento imperdibile dell’autunno, complice le tante iniziative che vengono fatte ruotare intorno a questo ortaggio dalle tante proprietà e caratteristiche. Per il 2019, il tema è “Murta: la Zucca dice... trentatré! Il benessere che arriva dalla natura”, e l’obiettivo è quello di mostrare le zucche in un ambiente naturale, tra piante e fiori, mentre si gustano piatti della tradizione a base di zucca. E dunque torte, ravioli, frittate e tante altre specialità preparate dai volontari.

Per l’ultimo weekend della manifestazione attese ancora due premiazioni, quella della zucca più strana e quella della zucca più bella. L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza.