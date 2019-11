Zeno, il piccolo cantante che porta Genova allo Zecchino d'Oro

È stato selezionato tra 4mila partecipanti per voce e talento, e adesso Zeno Gregorio Nigido, 6 anni, porterà un po’ di Genova alla corte canterina dello Zecchino d’Oro.

Il piccolo genovese ha sbaragliato la concorrenza ed è entrato di diritto tra i 16 solisti che arriveranno da 11 regioni d’Italia sul palco dell’Antoniano di Bologna per interpretare le 12 canzoni in gara: l'appuntamento con la 62esima edizione del Festival Internazionale della canzone del bambino, diretto da Carlo Conti, è per dicembre su Rai 1.

Per Zeno Gregorio, quella dello Zecchino d’Oro è sempre stata una grande passione tanto che si è fatto regalare molti CD e, per il suo terzo compleanno, ha addirittura chiesto una torta col logo della kermesse canora, nata nel 1959 da un’idea di Cino Tortorella il famoso Mago Zurlì.

«Al nostro piccolo concittadino, un grande in bocca al lupo da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Genova - ha commentato l’assessore alle Politiche dell’Istruzione, Barbara Grosso - con l’augurio che questa esperienza sia divertente e carica di allegria».