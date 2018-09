Zecchino d'Oro, in gara anche un bambino di Genova

C'è anche il piccolo Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova, tra i giovanissimi concorrenti dell'edizione 2018 dello Zecchino d'Oro, il tradizionale festival dedicato ai bambini che amano cantare.

Lo show andrà in onda su Rai 1 dall'Antoniano di Bologna - grande classico - a partire dal 10 novembre, e per quattro sabati consecutivi, fino a quando non verrà incoronato il piccolo vincitore dall'ugola d'oro.

Gregorio Cattaneo Della Volta farà parte della squadra dei partecipanti alla 61esima edizione: 16 piccoli protagonisti provenienti da 11 regioni italiane, a interpretare le 12 canzoni in gara.