Waterfront, avanzano gli scavi del canale navigabile. Piano: «Restituiamo il mare alla città»

Sull’acqua Genova è diventata Signora, e all’acqua deve ritornare: per Renzo Piano, «il destino della città è disegnato sull’acqua», e il suo Waterfront ne sarà la realizzazione. L’archistar genovese ne ha parlato mercoledì mattina proprio alla Fiera di Genova, nel corso di un incontro finalizzato a svelare l’avanzamento dei lavori, in particolare di quelli per lo scavo del canale navigabile.

Con lui anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, il governatore ligure, Giovanni Toti, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini, e l’assessore comunale all’Urbanistica, Simonetta Cenci. Prima, dati e tempi: dopo la demolizione dell’ex Nira i lavori hanno subito un’accelerata, e gli scavi per il primo canale proseguono. Obiettivo, terminare il primo tratto entro fine marzo 2020, e un anno dopo concludere le demolizioni di tutti gli immobili che non rientrano nel progetto. E dunque il padiglione B, l’ex edificio universitario, quelli sotto la Sopraelevata sino a fortezza Stella.

«L’acqua è la cosa più importante, la storia di questa città è disegnata sull’acqua - ha detto Renzo Piano - continuo a ripetere di andare a vedere le carte geografiche, si scopre che Genova è al centro dell’Europa e tuttavia è in mezzo al mare, una cosa incredibile. Per questo il suo destino è disegnato dall’acqua, e non solo economico. L’acqua deve tornare a lambire la città e sta arrivando, questa per me è magia pura».

Il canale arriverà a toccare il padiglione S, rinnovato Palazzetto dello Sport, e proseguirà verso il Porto Antico: «La distanza da qui al Porto Antico è poco meno di 2 km, non è impossibile la continuità, ed è importante che l’acqua arrivi a toccare la città - ha proseguito Piano - non si parla di bellezza a Genova, perché i genovesi non parlano di queste cose, però la bellezza si vede».

L’architetto genovese ha quindi sottolineato l’importanza di un progetto «di decementificazione. Si parla tanto di cementificazione, invece qui stiamo togliendo cemento e lo sostituiamo con acqua, e vengono demoliti padiglioni che non servono più. La mia soddisfazione nel vedere i lavori avanzare è grandissima».

Soddisfatto anche il governatore ligure Giovanni Toti, che osservando il cantiere ha spiegato che «stamattina ero in Valpolcevera (per l'apertura di un nuovo negozio dedicato alla casa, ndr), e vedere il cantiere del ponte e il cantiere che si apre qua davanti mi dà idea di una “bella addormentata” che si è svegliata, anche perché scossa da momenti difficili».

Da parte del sindaco Marco Bucci, un augurio per il futuro: «Guardando l’immagine delle barche e della darsena, mi viene da pensare a cosa sarà tutto questo una volta finito: il padiglione Jean Nouvel sarà circondato sui tre lati dall’acqua, sarà uno spettacolo meraviglioso che renderà famosa Genova in tutto il mondo».