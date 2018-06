Volotea: premiato il milionesimo passeggero al Colombo

La compagnia aerea low cost Volotea ha toccato quota un milione di passeggeri trasportati presso l'aeroporto Cristoforo Colombo e il fortunato viaggiatore, Tommaso Negri, genovese doc si è aggiudicato un premio, un anno di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea in partenza da Genova, 9 destinazioni in Italia - Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme (queste ultime due novità 2018), Napoli, Olbia e Palermo - e 7 all'estero - Ibiza, Madrid (novità 2018), Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Mykonos (novità 2018) e Santorini in Grecia.

Volotea opera a Genova dal 2012 e un anno fa ha deciso di aprire una base presso il Cristoforo Colombo, creando 50 posti di lavoro con personale assunto a livello locale. Quest'anno sono state aggiunte alla programmazione quattro nuove destinazioni e a Genova, con 16 collegamenti - 14 dei quali operati in esclusiva - Volotea è prima per numero di mete raggiungibili e per volume di passeggeri trasportati. Inoltre, nei primi quattro mesi del 2018 (gennaio - aprile), Volotea ha registrato presso lo scalo ligure un tasso di raccomandazione del 93,6% e un load factor record del 95%.