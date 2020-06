Toti e Berrino contro Alitalia: «Sulla tratta Genova - Roma un solo volo e prezzi folli»

Italia ormai uscita dalla fase acuta dell’emergenza coronavirus, frontiere regionali riaperte, ma Alitalia continua a operare un solo volo sulla tratta Genova - Roma, proprio come durante il lockdown.

A protestare per la decisione della compagnia di bandiera sono il governatore ligure, Giovanni Toti, e l’assessore regionale ai Traporti, Gianni Berrino: «Che fine hanno fatto i 2 voli Alitalia eliminati sulla tratta Genova - Roma? Avevamo chiesto che per la riapertura dei confini del Paese venissero ripristinati, ma non abbiamo avuto alcuna risposta - è lo sfogo di Toti - Con il sindaco di Genova abbiamo scritto una lettera ai Commissari di Alitalia e al ministro Patuanelli per chiedere che quei voli, cancellati a inizio pandemia, tornino al più presto a garantire i collegamenti tra Genova e la capitale, vitali anche per far ripartire il turismo, il porto e tutta la nostra economia».

Poi la frecciata al governo: «Visto che continua a spendere i soldi degli italiani senza neanche riuscire mai a salvare la compagnia di bandiera - scrive ancora Toti - ci aspettiamo come minimo che Alitalia dia un segnale di sostegno alla mobilità della Liguria, ripristinando i voli a prezzi più ragionevoli. Tra le autostrade bloccate dai lavori, i treni soppressi e gli aerei cancellati altro che ripartenza, qui rischiamo di rimanere isolati e non possiamo permettercelo».

«È una vergogna che Alitalia abbia così poco riguardo per Genova, per la Liguria e per tutte quelle zone che fanno riferimento all'aeroporto Cristoforo Colombo proprio in un momento in cui il governo ha predisposto un investimento cospicuo nei confronti della compagna aerea seppur essa sia in amministrazione straordinaria. È assurdo che una città importante come Genova, che ha il primo porto d'Italia, sia completamente tagliata fuori dalle linee di Alitalia», ha aggiunto l’assessore Berrino.

A oggi l’unico volo che collega Genova a Roma è quello delle 15.10 in arrivo a Fiumicino alle 16.50, mentre da Roma a Genova resta quello delle 13.20 con arrivo al Colombo alle 14.25: «Orari inconciliabili tra loro - sottolinea Berrino - e che obbligano chi ha (ad esempio) una riunione di lavoro nella Capitale, a dovervi soggiornare perché è impossibile andare e tornare nella stessa giornata».

Berrino punta poi il dito contro i prezzi, «folli e fuori mercato. Ho fatto una media dei costi dei biglietti e ho verificato che nella settimana dal 7 al 13 giugno prossimi il prezzo medio per andare a Roma è di 162 euro mentre per tornare a Genova è di 215 euro. Quindi se una persona dovesse essere a Roma il martedì mattina dovrebbe partire da Genova il lunedì e tornare il pomeriggio successivo spendendo ben 430 euro più il pernottamento. Qualora invece non riuscisse a prendere il volo di ritorno delle 13.20 sarebbe addirittura costretta a dormire una seconda notte a Roma! La Liguria non si merita questo e Alitalia non può permettersi di trattare in questa maniera i genovesi e i liguri».