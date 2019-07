Liguria e Spagna più vicine: da agosto nuovo volo Genova-Madrid

Da agosto 2019, Genova e la Liguria saranno ancora più vicine alla Spagna. A partire dal mese prossimo, infatti, Iberia opererà quattro tratte tra il Colombo e la capitale spagnola, offrendo anche connessioni con molte altre località.

I nuovi voli saranno attivi il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Oltre a collegare Genova e Madrid, la compagnia di bandiera spagnola collegherà il capoluogo ligure a mete estive come Minorca e Tenerife, ma anche in Portogallo, come Lisbona, e in America Latina, quali Buenos Aires, Lima, Città del Messico, Montevideo, Santiago del Cile e San Paolo.

Il nuovo collegamento tra Genova e Madrid rappresenta anche un’opportunità per i residenti della capitale spagnola per scoprire le bellezze della Liguria, dal centro storico genovese alle Cinque Terre passando per Portofino, Sanremo e alcune delle più belle spiagge italiane. Il turismo spagnolo verso la Liguria è cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni, e il nuovo volo aiuterà i turisti spagnoli a raggiungere la regione.