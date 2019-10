Aeroporto Colombo, nuovo volo estivo per Creta

A pochi giorni dalla notizia che EasyJet ha deciso di non confermare i voli operati da e per Genova per il 2020, Volotea “rilancia” annunciando un nuovo volo che collegherà l’aeroporto Cristoforo Colombo a Creta.

Il volo, operato verso lo scalo della città di Heraklion, sarà attivo da luglio 2020 una volta la settimana, e porta a 20 le destinazioni raggiungibili da Genova.

Un investimento che Volotea ha deciso di fare a due anni dalla scelta di fare del Colombo un hub strategico, e dopo avere trasporto a Genova, da gennaio a settembre, oltre 335mila passeggeri, 20mila in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Soddisfatto il governatore ligure Giovanni Toti, che ha voluto subito gettare acqua sul fuoco delle polemiche sottolineando che «a chi si perde in critiche strumentali, noi rispondiamo con i fatti: il nostro aeroporto non ha mai smesso di crescere, crea lavoro e continua ad attirare nuovi flussi di visitatori. Questa è la Liguria che stiamo costruendo: in crescita e sempre meno isolata».

Restano comunque le ombre: il 2019 ha fatto sì registrare un incremento di passeggeri al Colombo - complice anche il crollo del ponte Morandi - ma l'addio di EasyJet ha di fatto tolto 5 collegamenti - Berlino, Amsterdam, Londra, Manchester e Bristol - e AirFrance ha annunciato l'intenzione di ridurre i collegamenti con Parigi, con un solo volo da ottobre a marzo, e con le polemiche sul costo dei biglietti Alitalia per coprire la tratta Genova-Roma, una delle più frequentate ma anche una delle più costose.