Vodafone down, problemi con fissi e cellulari anche a Genova

Anche a Genova, un po' come in tutta Italia, la rete Vodafone oggi fa i "capricci" e sta dando più di qualche problema, con assenza di segnale sia per la connessione fissa sia per i cellulari.

Tante segnalazioni dai quartieri di Genova

Le segnalazioni si stanno spargendo nei vari gruppi Facebook dei quartieri cittadini fin dal primo pomeriggio, tra rabbia, ironia e disperazione, e a quanto pare in alcuni casi non si riesce a contattare nemmeno il numero di assistenza del gestore telefonico.

E com'è prevedibile l'hashtag #vodafonedown è salito nella classifica dei trend topic di Twitter, dove il profilo del gestore è sommerso di proteste e richieste.

Perché la rete non funziona

Alla base del disservizio potrebbe essere un malfunzionamento dei DNS di Vodafone a non reindirizzare le richieste di navigazione dei clienti.

I tecnici Vodafone sono al lavoro per risolvere il disagio.