Vodafone down in gran parte della Liguria

Fra i numerosi disagi che la Liguria sta attraversando in queste ore fra danni del maltempo e autostrada A6 interrotta per il crollo di una porzione di viadotto, si aggiunge anche la rete Vodafone down.

«A causa delle eccezionali condizioni del tempo, si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete Vodafone in alcune zone della Liguria. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio». Questo il messaggio inviato da Vodafone ai suoi clienti.

Impossibile dunque effettuare telefonate che non siano ai numeri di emergenza. Anche internet non funziona. Ancora non è stato comunicato quando è prevista la ripresa del servizio.