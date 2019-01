Palazzo Reale, Vittorio Sgarbi incantato davanti al Maragliano

Impossibile resistere al fascino del Maragliano: in occasione della doppio tappa genovese del suo “Leonardo” tour nei teatri, Vittorio Sgarbi ha voluto ritagliarsi qualche ora per visitare la mostra del celebre scultore genovese allestita nel Museo di Palazzo Reale, in via Balbi.

Il critico d’arte si è fatto accompagnare da Luca Leoncini, direttore delle collazioni di Palazzo Reale, e da Elisabetta Piccioni, che ha preso il posto di Serena Bertolucci come direttrice del polo museale.

Sgarbi ha visitato la mostra e si è soffermato davanti alle sculture lignee del Maragliano incantandosi a osservare i dettagli. Qualche ora dopo è tornato al Politeama per la seconda delle due serate in cui ha celebrato il genio di Leonardo a 400 anni dalla sua scomparsa, due date andate completamente sold-out.