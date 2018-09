Medicina genovese in lutto: addio a Virgilio Bachi, luminare della chirurgia

È morto a 83 anni Virgilio Bachi, uno dei nomi più famosi nel mondo della chirurgia genovese, professore universitario e presidente emerito della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità.

Ad annunciare la scomparsa del luminare, avvenuta martedì 4 settembre, sono stati la moglie, i tre figli e i nipoti: nel corso della sua lunghissima carriera, Bachi ha alternato l’attività in ospedale e in sala operatoria all’insegnamento, ricoprendo per anni la carica di direttore del Dipartimento Chirurgico dell’Università di Genova. Allievo di Mario Battezzati, pioniere nel campo della dialisi extracorporea, fece parte dell’équipe che mise a punto il primo rene artificiale.

I funerali si celebreranno giovedì 6 settembre alle 16 nella chiesa della parrocchia di Salino, a Varese Ligure.