In skate con l'oca, il video-esperimento di un genovese

L'etologo Konrad Lorenz è diventato famoso anche grazie ai suoi studi sulle oche selvatiche. E una sua frase è citata in un video-esperimento, che vede protagonista proprio un'oca. «L'animale in libertà, che potrebbe fuggire e invece rimane perché mi è affezzionato, costituisce per me una fonte di gioia ineffabile», scriveva Lorenz.

Il video in questione, oltre all'oca Bernie, ritrae Davide Varrucciu, 33enne genovese, impegnato a scendere sul suo skate dalle ripide strade del parco del Beigua. Davide accellera e rallenta, si mette in posizione aerodinamica e saluta la telecamera. Accanto a lui, in volo, l'ibrido di oca canadese addestrata.

«La relazione tra umani o due specie differenti non si basa su quanto tu dai al proprio partner o sui rinforzi positivi, ma in come tu ti poni verso l'individuo che hai di fronte. Ci sono comportamenti innati e appresi tramite esperienze nel corso della vita su qualsiasi essere vivente presente su questa terra e se saprai conoscerli rispettarli e condividerli assieme potrai superare qualsiasi limite. Il progetto è unico al mondo non avendo utilizzato imprinting ma utilizzando l'apprendimento secondario», spiega 'I fell my dog', il centro di addestramento cinofilo per cui Davide lavora.

Nato il 12 giugno 1985 a Genova, Davide Varrucciu ha avuto nella sua vita la fortuna di essere a contatto con il regno animale, grazie a suo padre Marco che ha trasmesso questo amore e dato l'occasione di poter tenere ogni tipo di specie animale. Con gli anni ha mantenuto questa passione, coltivando anche interesse verso il mondo dei rettili, imparando a conoscerli consultando libri, enciclopedie e informazioni dal web, partecipando a fiere, fino ad allevarli ormai da dodici anni ormai nell'attuale 2015. Possiede cani fin da piccolo e attualmente vive con i tre compagni di vita Asia, Cloud e Neves, ed è proprio grazie a loro che ha deciso di trasformare questo hobby in una vera professione.