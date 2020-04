Coronavirus: 40 sanzionati dai carabinieri nei vicoli di Genova

Quaranta persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti coronavirus nel giro di poche ore nel centro storico di Genova.

È il risultato di un servizio coordinato predisposto dai carabinieri del comando provinciale e della compagnia Centro, guidati dal comandante Michele Zitiello, che ha visto impegnati, venerdì 24 aprile, 35 militari dalle 17 alle 21 tra la Maddalena, le Vigne e via Prè.

I carabinieri hanno controllato i documenti di quelli che si trovavano in strada e sanzionato chi non aveva un valido motivo per uscire di casa e allontanato dal quartiere chi non era residente.

La decisione di organizzare il controllo straordinario è arrivata dopo numerosi esposti di cittadini che segnalavano la presenza di pusher, senza fissa dimora e sbandati per i vicoli del centro storico, con un rischio oltre che per la sicurezza anche per le condizioni igienico-sanitarie.