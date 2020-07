Cornigliano, sul pilone del Lotto 10 spunta "l’inno all’amore" dei due muralisti genovesi

Dopo avere colorato le mura del centro remiero di Pra’ con i loro “figgieu” e avere tracciato una linea tra passato e presente in vico Savignone, a Pra’, contrapponendo una serie di lavatrici a una lavandaia ai “treuggi”, i muralisti genovesi Giuliogol (all’anagrafe Nicolino Giulio Centanaro) e Drina A12 (Grazia Buongiorno) firmano un altro murale nel ponente genovese.

Stavolta l’opera è comparsa in via Erzelli, sul pilone del cosiddetto “lotto 10”, la rampa che collega la Guido Rossa al casello di Aeroporto: intitolato “We love muro zero”, il murale è il primo della neonata associazione Magazzino41, di cui oltre agli artisti fanno parte anche la consigliera municipale Rita Bruzzone, Cinzia Ottonello e Roberto Ferrando, consigliere del Municipio Ponente.

«La nostra associazione è nata con l'obiettivo di ravvivare gli spazi e i muri spenti e grigi di delegazioni a volte abbandonate - spiega Ferrando - i ragazzi hanno individuato il pilone come muro iniziale, e abbiamo deciso di “offrirlo” al quartiere. La giunta del Municipio Medio Ponente ha subito accettato con entusiasmo la proposta, e la speranza è quella di intraprendere un cammino in un municipio che rappresenta la storia operaia di Genova: la scelta di iniziare qui non è casuale».

Il Municipio Medio Ponente non ha soltato accolto con favore la proposta, ma ha anche deciso di patrocinare il progetto, in collaborazione con l'associazione Prossimo: i lavori veri e propri sono partiti sabato 4 luglio e dureranno sino alla fine della settimana, con diversi sopralluoghi dell’assessore Massimo Romeo, che insieme con il presidente di Municipio Mario Bianchi e le colleghe in municipio, Maria Luisa Centofanti e Francesca La Mantia si sono detti entusiasti dell’iniziativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La proposta ci è piaciuta subito - conferma Romeo - per questi due artisti ogni spazio libero è una lavagna da riempire, e quando hanno notato il pilone libero hanno avuto l’idea. L’ho proposta in giunta, e oltre ad approvarla abbiamo deciso di patrocinarla. Sono molto contento del risultato, l’arte e la cultura passano anche attraverso questo genere di opere, e non escludiamo di trovare altri spazi nel Municipio da mettere a loro disposizione».