Velisti dispersi, l'appello di Toti: «Si riprendano le ricerche»

«Regione Liguria è al fianco delle famiglie dei due velisti dispersi nell’oceano Atlantico, nel chiedere alle autorità Italiane, al ministero degli Esteri e alla Presidenza del Consiglio di fare tutto quanto è in loro potere affinché le autorità portoghesi continuino le ricerche dei nostri connazionali».

A parlare è Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che in mattinata ha rinnovato l’appello affinché non si fermino le ricerche dello skipper spezzino Aldo Revello e dell’amico velista Antonio Voinea, dispersi nel tratto compreso tra le Azzorre e Gibilterra dopo il naufragio della Bright, avvenuto lo scorso 2 maggio: «La speranza, mai perduta è quella di ritrovare in vita i nostri connazionali e che si faccia luce su quanto accaduto - ha concluso Toti - nulla deve restare intentato e non possiamo spegnere i riflettori su questa vicenda».

Le autorità portoghesi e italiane hanno ufficialmente sospeso le ricerche dopo giorni di tentativi, ma resta attiva la raccolta fondi lanciata su Facebook per aiutare Rosa Milano, la moglie di Revello, e i genitori di Voinea: avviata dall’attrice Marianna De Micheli, ha già superato i 29mila euro e trova sempre più sostenitori.