Erbe infestanti e "giungla" nelle strade: Amiu mette online il piano di sfalcio settimanale

È partito a pieno regime il programma di sfalcio e diserbo delle strade, piazze e “creuze” genovesi: da lunedì 17 settembre gli uomini di Amiu sono impegnati da levante a ponente per eliminare erbacce e vegetazione incolta, interventi in vie specifiche inserite in un calendario che verrà aggiornato a cadenza settimanale.

L’azienda ha infatti comunicato l’intenzione di condividere un’agenda in cui i cittadini potranno vedere in quali vie sono previste le operazioni di sfalcio e diserbo di settimana in settimana: in quella che finisce sabato 22 settembre sono 43 quelle del levante, 23 quelle del centro e 27 quelle del ponente.

Un’iniziativa con cui Amiu tenta di andare incontro alle esigenze dei genovesi che ormai da settimane chiedono a gran voce interventi in ogni zona della città, e di far fronte alle decine di segnalazioni che arrivano in un periodo in cui le attività sono ostacolate dall’emergenza causata dal crollo di ponte Morandi, che ha costretto anche allo stop del servizio di ritiro degli ingombranti.

Allegati