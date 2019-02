Social Housing, in Valpolcevera due mamme e i loro bambini inaugurano il primo alloggio

È stato realizzato in Valpolcevera il primo alloggio della “Casa Sostenibile”, destinato a famiglie in difficoltà economica e abitativa: il progetto, finanziato dalla Compagnia San Paolo, ruota intorno al social housing, e all’abitazione vera e propria unisce un percorso di affiancamento per facilitare le famiglie coinvolte a superare il momento di difficoltà.

All’inaugurazione del primo alloggio, in via Lungo Polcevera 14, era presente anche l’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Pietro Piciocchi: nei due appartamenti ristrutturati e arredati vivranno due famiglie, due mamme con i loro quattro bambini. L’obiettivo è aiutare le due donne a trovare e mantenere un lavoro e cercare poi una casa di edilizia residenziale, ad affitto agevolato, in cui spostarsi una volta stabilizzata la situazione.

Ogni “casa sostenibile” verrà utilizzata per un periodo di circa un anno e mezzo, poi gli inquilini dovranno lasciare il posto ad altri. L’investimento è di circa 70mila euro, cui si aggiungono 10mila euro che la Compagnia San Paolo eroga per portare avanti il progetto socio-educativo. A occuparsene la cooperativa sociale Agorà, che attraverso educatori professionisti faciliterà la convivenza tra le due famiglie e le aiuterà a imboccare il percorso più adatto.