In Valpolcevera un nuovo "baby pit stop" per tutte le neo-mamme

Nuovo Baby Pit Stop in Valpolcevera: nei giorni scorsi nei locali dell’ambito territoriale sociale di passo Torbella, a Rivarolo, è stato inaugurato uno spazio cui le mamme potranno appoggiarsi per allattare e cambiare il proprio bambino e usufruire di una serie di attrezzature utili come fasciatoio e poltrona da allattamento.

Il percorso per l’inaugurazione era iniziato con una mozione presentata in consiglio, sviluppata poi dalla commissione 1 con la collaborazione di Franco Cirio, presidente di Unicef Genova.

All’inaugurazione hanno partecipato lo stesso Cirio, il dottor Massimo Mazzella, direttore del reparto di neonatologia dell’ospedale Galliera, l’assessore comunale al Personale e alle Pari Opportunità, Giorgio Viale, rappresentanti del Municipio e dell’Agenzia per la Famiglia.

«La realizzazione di questo Baby Pit Stop è solo l’inizio del progetto che ci siamo proposti di portare avanti in commissione 1 - ha sottolineato Cristina Calascibetta, presidente della commissione - il nostro obiettivo è quello di lavorare per aprirne altri, in modo tale che siano presenti in tutta la vallata. Questo progetto è importante perchè le mamme devono avere sempre la possibilità di allattare al seno che è la cosa più semplice e naturale del mondo, ma spesso risulta difficile poterlo fare ovunque. Devono poterlo fare in sicurezza, in tranquillità e in un luogo pulito».

Nei locali del Baby Pit Stop, oltre alla poltrona per l’allattamento e al fasciatorio, è stata allestita anche una piccola area giochi, iniziativa finalizzata ad aiutare ulteriormente un territorio, quello della Valpolcevera, che nell’ultimo anno e mezzo ha dovuto affrontare numerose difficoltà, in primis quella del crollo del ponte Morandi.