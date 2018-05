Un maxi campo di sabbia in Valle Scrivia: a Busalla nasce la "Beach Arena"

Una gigantesca spiaggia di sabbia dorata… nel cuore della Valle Scrivia: fervono i lavori per l’inaugurazione della “Beach Arena” di Busalla, “nuova casa” della Genova Beach Soccer e location della quinta edizione della Liguria Beach Soccer Cup.

I lavori sono iniziati a metà maggio con il montaggio della tribuna da 130 posti, e sono proseguiti con lo scarico delle decine di camion che hanno portato la sabbia in quel della Valle Scrivia. Alle ruspe, poi, il compito di preparare il campo da beach soccer, in vista di un’attesissima manifestazione che si terrà nella nuova Beach Arena dall’8 al 28 giugno.

A fine mese, i lavori sono ormai quasi completati: per martedì è previsto l’arrivo di porte da gioco, bandierine e transenne che delimitano il campo, e per i primi di giugno è prevista l’inaugurazione ufficiale. Un momento molto atteso non soltanto per l’Asd Genova Beach Soccer, la prima società ligure di beach soccer, ma per l’intera Valle Scrivia, che vedrà decine di atleti e appassionati arrivare a Busalla per partecipare e assistere al torneo. La Beach Soccer Cup comprende 6 categorie tra Open, Under e Baby, e porta in campo oltre 400 atleti ogni anno.