Coronavirus, cambiano le modalità di accesso in ambulatorio per vaccini e prelievi

Cambiano le modalità di accesso al’area vaccinazioni e per i centri prelievo in Asl 3 per far fronte all’emergenza coronavirus. Le nuove modalità entreranno in vigore a partire da lunedì 9 marzo e comportano le seguenti variazioni.

Vaccinazioni

Da lunedì 9 marzo 2020 gli ambulatori vaccinali della S.C. Igiene e Sanità Pubblica (Pegli, Fiumara, Bolzaneto, via Archimede, Struppa, via Bainsizza) sono accessibili solo attraverso la prenotazione CUP.

L’accesso diretto è mantenuto - presso il Palazzo della Salute (Via Operai 80 secondo piano stanza 59) - esclusivamente per le urgenze, la profilassi antitetanica post traumatica e la profilassi antirabbica post esposizione.

Per le donne in gravidanza e i bambini in età inferiore ai due anni, che abbiano già effettuato le prime due sedute presso le sedi consultoriali e per i quali è necessario proseguire come da Piano Regionale Prevenzione Vaccinale, sarà riservato un ambulatorio, sempre con prenotazione CUP, nelle sedi di: Sampierdarena – Palazzo della Salute Via Operai 80 e San Fruttuoso – Poliambulatorio Via Archimede, 30 A.

Prelievi ematochimici

Da lunedì 9 marzo 2020 l’accesso alle prestazioni di laboratorio avviene solo previa prenotazione agli Sportelli dei Centri prelievo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) I pazienti prenotati potranno così eseguire i prelievi dalle ore 7.30 alle 9.30 (dal lunedì al venerdì).L'accesso diretto è mantenuto esclusivamente per i Pazienti in TAO (Terapia Anticoagulante Orale) e per le donne in stato di gravidanza

Variazioni sui Distretti 11, 12 e 13

Distretto Sociosanitario 11: prelievi presso il Poliambulatorio di Via XII Ottobre, dal lunedì al venerdì prenotazioni allo Sportello Centro Prelievi: dalle 9.30 alle 12.00; effettuazione prelievi su prenotazione dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 12.00 alle 15, al sabato prenotazioni allo Sportello: dalle 9.00 alle 10.00; effettuazione prelievi su prenotazione dalle 8.00 alle 9.00

Prelievi Asl3 presso Ambulatorio Cavalieri di Malta - Acismom, dal lunedì al venerdì prenotazioni dalle 10.30 alle 12.30; effettuazione prelievi su prenotazione dalle 7.30 alle 9.30

Distretto Sociosanitario 12: presso i Punti prelievo dei Comuni di Davagna, Bargagli, Torriglia, Rovegno, Fontanigorda e Montebruno l’attività procederà in accesso diretto con un numero di dieci utenti al giorno. Per i Pazienti in TAO (Terapia Anticoagulante Orale) e per le donne in stato di gravidanza la prestazione è sempre e comunque garantita

Distretto Sociosanitario 13: l’ambulatorio mobile per i prelievi ematochimici nei Comuni del Levante è temporaneamente sospeso.