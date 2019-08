'La dolce vita', Liguria migliore meta per viaggiare in autunno

La Liguria è una delle sei mete migliori per viaggiare in ottobre. È questa l'opinione di David Szmidt, espressa in un articolo pubblicato sul portale kiwi.com, motore di ricerca per trovare voli a basso prezzo e scoprire nuove destinazioni di viaggio.

«Una volta che l'estate è finita e settembre è passato, ci sono posti che possono ancora dare la combinazione ideale di bel tempo e cose meravigliose da vedere e da fare. La Liguria è uno di questi posti», scrive Szmidt.

Gli altri posti citati sono il Vermont, Dubai, Dublino, Halifax in Canada e il Peloponneso in Grecia. Il capitolo dedicato alla nostra regione s'intitola 'La dolce vita', non a caso l'autore ricorda i film degli anni Sessanta con auto sportive decappottabili che corrono lungo tortuose strade costiere.

«Il litorale è una serie quasi ininterrotta di piccole città e villaggi di pescatori, nonché alcune delle spiagge più belle (e più appartate) d'Italia. Dirigiti verso le colline circostanti e ti troverai nella lussureggiante vegetazione che produce un profumo inebriante dai limoneti, dalle erbe selvatiche e dai pini», continua l'articolo.

In conclusione non manca una piccola critica alla città della Lanterna. «Se vuoi essere un po' più urbano, puoi visitare Genova, il capoluogo della regione e una città leggermente trascurata (slightly overlooked city). La pittoresca cittadina medievale è in netto contrasto con il trambusto delle stradine che scendono a cascata verso il porto più trafficato del paese, e il suo mix di alta energia e insensibilità italiana è rinfrescante. Altrimenti, magari noleggia quell'auto sportiva a cielo aperto e vedi dove ti portano le strade tortuose».