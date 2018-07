Università, da settembre biblioteche aperte più a lungo e nei weekend

Una breve pausa dai libri durante l’estate, ma a settembre per migliaia di universitari genovesi toccherà tornare a studiare in vista di esami e test. Ed è proprio per andare incontro alle richieste degli studenti di avere un luogo in cui dedicarsi allo studio che l’Università di Genova ha deciso di prolungare gli orari delle biblioteche, tenendole aperte anche nel weekend e in certi casi anche sino alle 22.

La rivoluzione principale riguarda la biblioteca Bensa di Giurisprudenza, in via Balbi, che a partire da ottobre resterà aperta 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, con orario 8,30 - 22, per un totale di 94,5 ore alla settimana (23 in più rispetto al vecchio orario). Già a settembre, però, 8 delle 12 biblioteche universitarie della città allungheranno l’orario rimanendo aperte dalle 8.30 (8 nei casi della biblioteca di Ingegneria Opera Pia, di quella di Medicina e di quella di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali) alle 19, superando tutte le 50 ore di apertura a settimana.

A ottobre, dunque, tutte le biblioteche universitarie avranno orario uniformato e resteranno aperte sino alle 19 da lunedì e venerdì, unica eccezione la Bensa che farà “gli straordinari”. Nel dettaglio, ecco gli orari e le sedi:

Orari biblioteche dall’1 settembre

- Economia, via Vivaldi 5 (Darsena): da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19 (52,5 ore a settimana)

- Lettere, via Balbi 6: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19 (52,5 ore a settimana)

- Italianistica, via Balbi 6: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19 (52,5 ore a settimana)

- Medievistica, via Balbi 2: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19 (52,5 ore a settimana)

- Architettura, stradone Sant’Agostino 31: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19 (52,5 ore a settimana)

- Ingegneria Opera Pia, via all’Opera Pia (Pad. G): da lunedì a venerdì ore 8 - 19 (55 ore a settimana)

- Medicina, via L.B. Alberti 4: da lunedì a venerdì ore 8 - 19 (55 ore a settimana)

- Scienze MFN, via Dodecaneso 35 (Valletta Puggia): da lunedì a venerdì ore 8 - 19 (55 ore a settimana)

Orari biblioteche dall’1 o

- Giurisprudenza, via Balbi 130 R: 7 giorni su 7 dalle 8,.30 alle 22 (94,5 ore a settimana)

- Lingue, piazza Santa Sabina 2: da lunedì a venerdì ore 8,30 - 19 (55 ore a settimana)

- Scienze Politiche, piazzale Brignole (Albergo dei Poveri): da lunedì a venerdì ore 8 - 19 (55 ore a settimana)

- Scienze della Formazione (Corso Podestà 2): da lunedì a venerdì ore 8 - 19 (55 ore a settimana)