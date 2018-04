Stampa estera e star di Instagram alla scoperta della Liguria

Giornalisti e star di Instagram alla scoperta della Liguria: in occasione dell’inaugurazione di Euroflora, Agenzia in Liguria ha organizzato due tour, uno a Levante e uno a Ponente, per far conoscere le bellezze della regione a un gruppo di “Instagrammer” e alla stampa estera.

Sette gli “influencer” del social network dedicato alla fotografia che partiranno armati di smartphone per immortalare gli angoli più affascinanti del Ponente. Pochi giorni dopo, sarà la volta di 6 giornalisti di BBC Food, Welt, Lonely Planet e altri, che da Euroflora partiranno alla volta del Levante.

In particolare, a esplorare il Ponente saranno Enzo Romano (IG @enk con 220.000 follower), Andrea Cantoni (IG @jan9.0 con 50.000 follower), Susanna Barban (IG @vesusy con 16.000 follower), Christian Leone (fotografo @clickalps), Nicolò Leone (IG @nicoleo con 16.000 follower), Bruno Ravera (dronista) e Gabriele Pecoraro (videomaker): ognuno con il proprio stile, scatteranno foto e realizzeranno video e dirette che verranno condivise su Instagram con hashtag dedicati. Tra le tappe previste, Noli, Finalborgo e Finale Ligure, Cervo, Badalucco, Apricale e Dolceacqua, arrivando sino Sanremo lungo la pista ciclabile del parco costiero della Riviera del Fiori.

A raccontare il Levante in maniera già “tradizionale”, invece, saranno dal 21 al 24 aprile i sei giornalisti Annette Rübesamen e Johanna Theresa Pfingstl di Welt/Welt am Sonntag, Christoph Maria Rind di Hamburger Abendblatt - Funke Media Group, Anna Jean Tyler di Lonely Planet, Rebecca Emma Hughes di BBC Good Food, Oliver Pritchard-Jones di Daily Star/Daily Sunday saranno accompagnati in un educational che partirà da Euroflora2018. Le tappe previste sono Sestri Levante, Moneglia, Levanto e Bonassola, Castelnuovo Magra, Montemarcello, Tellaro e Porto Venere.

«È un’iniziativa di promozione che rientra nel progetto interregionale Intense del programma Italia Francia Marittimo, con il coinvolgimento di cinque regioni limitrofe nella realizzazione di itinerari turistici sostenibili - ha spiegato l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino - Far conoscere, attraverso gli scatti diffusi sui canali social, i nostri borghi dell’entroterra è sicuramente un modo efficace di incuriosire e attrarre nuovi turisti in località poco conosciute, che possono diventare meta interessante di itinerari esperienziali, che valorizzino le tipicità del territorio».