Bolzaneto: tubo rotto in via Sardorella, niente acqua a Sant’Olcese

Niente acqua in alcune vie di Sant’Olcese dopo la rottura di un tubo in via Sardorella, a Bolzaneto.

Il guasto si è verificato poco prima delle 9, con l’acqua che si è riversata sull’asfalto costringendo la polizia Locale a intervenire per regolare il traffico. Sul posto anche i tecnici di Iren, che hanno comunicato che sino al pomeriggio non sarà erogata acqua in:

- via Poiré

- via Sturzo

- via Calamandrei

- via Gramsci

- via Arvigo

- via Scala

e nelle vie limitrofe

È stato predisposto un servizio sostitutivo di autobotte nei pressi della scuola di via Poirè per i residenti.