"A tu per tu con i delfini": in arrivo una nuova esperienza all'Acquario di Genova

L’Acquario di Genova propone la nuova emozionante esperienza per entrare nel mondo dei delfini e conoscere lo staff che se ne prende cura ogni giorno.

A partire dal 7 agosto un gruppo ristretto di persone - massimo 6 tra adulti e bambini – avranno la possibilità di essere coinvolti nelle attività quotidiane che gli addestratori svolgono per accudire i delfini.

L'incontro con lo staff

L’esperienza, che inizia alle 8:30, entra subito nel vivo: nel Padiglione cetacei, i partecipanti incontrano lo staff che illustra gli spazi dedicati alla preparazione del cibo e alla gestione quotidiana ed introduce alcune informazioni sulla salute e l’igiene in ambiente controllato.

Il tour prosegue nelle aree tecniche dove vengono visitati il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche per le vasche, e gli impianti di gestione dell’acqua, che proviene direttamente dal mare.

Assistere agli addestramenti

Ci si sposta poi in esterno, a bordo della vasca dei delfini, per assistere a due sessioni di addestramento. Qui si incontrano gli animali, si imparano le loro caratteristiche individuali; viene illustrata la funzione dell’addestramento, anche quello a fini veterinari.

Giocare con i delfini

Il gruppo viene poi coinvolto in una sessione “di arricchimento” che consiste nel giocare con gli animali utilizzando gli oggetti quotidianamente a disposizione dello staff.

La sessione a bordo vasca si conclude con un approfondimento sul rapporto tra addestratori e animali.

L’esperienza prosegue nell’ufficio dello staff, una suggestiva area dotata di finestre che si affacciano sulle 3 vasche dei delfini. Proprio attraverso queste finestre il pubblico sarà invitato a un’interazione con gli animali, mostrando loro altri "giochi" messi a disposizione dagli addestratori.

Vengono inoltre illustrate le attività di studio e di ricerca dell’Acquario di Genova sulle specie di Cetacei del Mar Mediterraneo e in particolare sui tursiopi (Tursiops truncatus) approfondendo le conoscenze di biologia, ecologia, etologia e salvaguardia di questa specie nel Santuario Pelagos.

L’esperienza si conclude con un’altra emozionante “sessione pratica di addestramento”: davanti all’acrilico della vasca i partecipanti, seguendo le istruzioni degli addestratori, mostrano direttamente ai delfini i segnali per far eseguire gli esercizi prestabiliti.

Orari e costi

A tu per tu con i delfini è disponibile dal martedì al venerdì, alle ore 8.30, ed ha una durata di due ore e mezza.

L’esperienza, che comprende la visita libera all’Acquario, è prenotabile con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo scrivendo alla mail atupertudelfini@costaedutainment.it

L’età minima di partecipazione è di 6 anni.

Il costo è di 150 euro per gli adulti e 120 euro per i ragazzi 6-12 anni.

Sono disponibili anche due tipologie di biglietti famiglia: 2 adulti + 1 bambino 330 euro; 2 adulti + 2 bambini 430 euro.

È possibile anche prenotare una versione più breve dell’esperienza - un’ora e un quarto - che non prevede alcune tappe, al prezzo di 99 euro per gli adulti e 79 euro per i ragazzi 6-12 anni.