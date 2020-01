Migliaia in piazza per il TriCapodanno: le foto e i video della festa del 31 dicembre

È piaciuto ai genovesi il TriCapodanno, il festeggiamento di tre serate in piazza De Ferrari che si è concluso la sera di martedì 31 dicembre.

Migliaia i cittadini che hanno assistito ai concerti di fine anno, per vedere a Genova gratuitamente i loro artisti preferiti: l'inizio il 29 sera con i Mates e poi a grande richiesta Gabry Ponte. Poi il 30 dicembre è stata la volta dei giovani youtuber Awed, Riccardo Dose e Amedeo Preziosi, del rapper genovese Cromo e dei Boomdabash. Gran finale il 31 con il rapper Tedua e Giusy Ferreri.

Alle serate hanno partecipato anche, in apertura e al brindisi di mezzanotte, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti: «La Liguria, regione difficile e simbolo dei tanti cambiamenti che questo Paese sta affrontando, da quello industriale a quello ambientale, è qui e dice stasera a tutta Italia: non ci arrendiamo, anzi facciamo tesoro delle difficoltà che stiamo affrontando per essere molto più forti di prima. Auguri a tutti: sarà uno splendido 2020, ve lo giuro» ha detto il presidente Toti.

Le foto di Regione Liguria: