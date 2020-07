Estate 2020, Trenitalia potenzia i posti disponibili e lancia nuove promozioni

Dove non si arriva con l’auto, a causa degli enormi disagi provocati dai cantieri autostradali, si prova ad arrivare in treno. E Trenitalia ha deciso di potenziare l’offerta in Liguria, lanciando una campagna in sostengo del turismo nel Belpaese e favorendo i viaggi di prossimità puntando su regionali e Frecciarossa.

Il treno, d’altronde, è un mezzo che nelle ultime settimane molti italiani hanno scelto per spostarsi, soprattutto in Liguria, dove si sono verificati anche problemi di sovraffollamento per le località di mare. A oggi Trenitalia ha differenziato l’offerta in Liguria prorpio sulla base delle linee più frequentate, mettendo a disposizione 25mila posti e 46 corse giornaliere tra Levanto e La Spezia per chi desidera raggiugnere le Cinque Terre e 85mila posti offerti ogni giorno sui convoglia che percorrono la tratta Genova-Ventimiglia e Genova - La Spezia.

Per chi arriva da fuori regione, Trenitalia mette a disposizione 5.300 posti ogni giorni su 16 treni ai molti turisti milanesi, cui si aggiungono due treni il sabato tra Bergamo - Milano fino a Ventimiglia e otto collegamenti la domenica tra le riviere liguri e la Lombardia.

Dal Piemonte sono dieci i “treni del mare” che collegano Torino e le località del Basso Piemonte alla Liguria, con 6.300 posti offerti il sabato e 8mila la domenica, mentre è entrato in servizio il nuovo Frecciarossa 1000 che ogni giorno unisce Milano e Roma con Genova, la costa del levante ligure, le Cinque Terre, la Versilia e l’Argentario.

Un secondo Frecciarossa torna ad avvicinare Milano e Venezia al capoluogo ligure unendo Venezia Mestre a Genova Principe in 3 ore e 53 minuti fermando anche a Brescia, Verona, Vicenza e Padova. La nuova app di Trenitalia, inoltre, consente di conoscere in tempo reale il numero dei posti disponibili a bordo treno.

Per l’estate, inoltre, Trenitalia ha previsto una serie di promozioni dedicate: “Estate insieme” consente di viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, con un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend, che si estende a tutti i fine settimana estivi con “Estate insieme xl” a 149 euro. Le famiglie possono usufruire della tariffa “Primo Junio”, che consente viaggi gratis ovunque a bambini e ragazzi fino a 15 anni sui treni regionali.

Infine con Plus 3 E Plus 5 si può viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi a 40 o 60 euro con un numero illimitato di viaggi su tutti i treni regionali, indipendentemente dall’origine e destino del viaggio.

