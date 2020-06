Treni, sui regionali si torna a occupare tutti i posti a sedere. Potenziati quelli verso levante

In una regione in cui spostarsi in auto sta diventando una missione impossibile tra code, cantieri e rallentamenti, e in cui nel primo vero weekend estivo anche i treni sono stati presi d’assalto con diversi passeggeri rimasti a terra, la giunta ha deciso di firmare una nuova ordinanza a tema trasporti in cui consente, a partire da sabato 27 giugno, di occupare tutti i posti a sedere (e aumentare così la capienza) sui mezzi pubblici e treni, pur con qualche eccezione.

L’ordinanza riguarda “esclusivamente posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario e automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati. Per il trasporto urbano e per i posti in piedi restano valide le disposizioni previste dal dpcm 11 giugno 2020, con il mantenimento dell’obbligo di indossare la mascherina”.

L’obiettivo è tornare gradualmente a un volume normale di passeggeri e mezzi, arrivando al primo luglio a ripristinare il 100% dei treni in circolazione. E per incentivare gli spostamenti verso le località di mare e turistiche, Regione Liguria, in accordo con Trenitalia, ha predisposto a partire da sabato 27 giugno, l'attivazione di 10 collegamenti aggiuntivi del servizio 5 Terre Express, che passa dal 30% al 57% con 26 treni in servizio tra Levanto e La Spezia. Treni che saranno inseriti nelle fasce di maggior affluenza rispetto alle rilevazioni registrate nello scorso weekend. Sempre da sabato è stata inoltre attivata un’ulteriore coppia dei collegamenti denominati “Treni del Mare” tra la Liguria e la Lombardia.

Mercoledì primo luglio, poi, verrà attivato al 100% il 5 Terre Express (con un incremento di ulteriori 30 treni rispetto ad oggi tra Levanto e La Spezia), al 100% il servizio metropolitano tra Genova Voltri e Genova Nervi, sarà riattivato un treno serale tra Sestri Levante e La Spezia e saranno ripristinati due collegamenti tra Genova e Sestri Levante con bus.

Inoltre per il fine settimana Trenitalia, memore dei disagi sperimentati dai viaggiatori lo scorso weekend a causa del sovraffollamento, ha garantito treni e personale per effettuare in caso di necessità convogli straordinari che rispondano alla domanda dei passeggeri. Sono inoltre state riaperte le biglietterie di Levanto, Monterosso, Albenga e Finale Ligure, cui il primo luglio seguiranno tutte le altre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questa nuova ordinanza è importante anche dal punto di vista turistico e occupazionale, perché finalmente le compagnie di bus turistici, taxi e noleggio con conducente potranno occupare la totalità dei posti disponibili - ha fatto sapere l’assessore Berrino - Per quel che concerne il trasporto ferroviario posso affermare che dal 1° luglio sarà ripristinato praticamente il 100% dei treni circolanti e saranno riaperte tutte le biglietterie in Liguria»