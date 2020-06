Lavori tra Genova e Ronco, modifiche e cancellazioni dei treni

Stop ai Frecciarossa nella tratta Genova - Torino per tre weekend: per lavori di potenziamento infrastrutturale sul tratto tra Genova Principe e Ronco Scrivia (via Mignanego), la circolazione dei treni subirà delle modifiche e, in alcuni casi, anche cancellazioni.

È il caso appunto dei Frecciarossa della tratta Roma - Genova - Torino, che non viaggiano nella tratta Genova - Torino, ma anche di altri treni. Le modifiche riguardano i fine settimana del 20 e 21 giugno, del 27 e 28 giugno e el 4 e 5 luglio 2020.

Nel dettaglio, gli orari dei treni InterCity ed EuroCity delle tratte Torino - Genova - Salerno e Milano - Genova - Ventimiglia potranno subire variazioni, mentre i Frecciarossa della relazione Roma - Genova - Milano viaggiano con una nuova numerazione e possono subire lievi variazioni all’orario.