Treni troppo affollati, turisti lombardi diretti al mare costretti a scendere

Treno troppo affollato, e chi già pregustava un weekend al mare senza muovere la macchina ha dovuto rinunciare: è successo sabato mattina a Milano, dove alcuni viaggiatori diretti in Liguria sono stati fatti scendere dal convoglio per assenza di posti.

La denuncia arriva da Assoutenti, che ha chiesto a gran voce nuovi treni che colleghino la Lombardia alla Liguria, soprattutto alla luce delle difficoltà legate agli spostamenti in auto: «Andare in vacanza nel fine settimana non può diventare un problema di ordine pubblico», ha detto Furio Truzzi, presidente di Assoutenti - Servono subito otto coppie di freccia rossa, dalla Lombardia e dal Piemonte per le riviere si ponente e di levante della Liguria».

Trenitalia nei giorni scorsi aveva annunciato un potenziamento delle linee nel weekend, soprattutto per quanto riguarda il Cinque Terre Express, e si era detta pronta a inviare treni straordinari a supporto in caso di sovraffollamento. È inoltre entrato in funzione un nuovo collegamento con la Lombardia, iniziative però che appaiono non sufficienti per “smaltire” il flusso di persone che vogliono raggiugnere la Liguria in treno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Non c’era bisogno di consultare il mago Otelma per sapere che si sarebbe verificata una situazione peggiore di quella accaduta ai turisti milanesi la settimana scorsa», ha detto Truzzi, che ha chiesto alla Ministra dei Trasporti De Micheli al presidente della Regione Liguria Toti di «imporre agli amministratori delegati di Trenitalia e Ferrovie dello stato italiane provvedimenti immediati per soddisfare le esigenze dei cittadini», insieme con e un risarcimento simbolico di 100 euro per tutti i passeggeri, sia quelli lasciati a terra sia quelli arrivati a destinazione con ore di ritardo.