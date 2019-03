Le trenette al pesto nella top 100 dei piatti più amati al mondo

Ci sono anche le trenette al pesto nella classifica dei 100 piatti più amati al mondo redatta da TasteAtlas, il portale dedicato ai cibi e alle bevande del mondo che funziona proprio come un “atlante del gusto”.

Nato a inizio anno da un’idea di Matija Babic, il portale consente di esplorare i continenti attraverso la cucina tipica, con l'obiettivo di fare incontrare le culture del mondo attraverso il loro cibo e bevande: oltre 10mila gli alimenti e le pietanze presenti in banca dati, piatti che recentemente sono stati riordinati in una classifica che elenca i 100 più amati del globo. E le trenette al pesto (indicate anche come “Trenette con pesto”, “Trenette col pesto”, “Bavette al pesto”) ne fa parte insieme con altri 12 piatti della cucina regionale italiana, dai tortellini in brodo alla cacio e pepe passando per lasagne e amatriciana.

«La versione più semplice di questa pasta ligure consiste in trenette e pesto alla genovese, una specialità a base di basilico che ha origini nella città di Genova», scrivono su TasteAtlas, dove dimostrano di conoscere davvero la “materia prima”: «La ricetta più tradizionale include anche patate bollite a tocchetti e fagiolini, mentre la salsa prende la sua cremosi da un mix di pecorino e parmigiano. In Liguria, trenette o bavette al pesto sono spesso servite con una spolverata di pinoli tostati e parmigiano extra».