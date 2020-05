Traghetti per le isole, piano anti-contagio per le compagnie

Anche i traghetti ripartono dopo il lockdwon da coronavirus, e lo fanno con un piano specifico finalizzato a rispettare le norme anti-contagio, prima tra tutte il distanziamento sociale.

Tirrenia e Moby (Onorato), e Gnv (Aponte) hanno infatti deciso di riprendere i viaggi verso le Isole, prevedendo una serie di misure che riguardano l'imbarco dei mezzi e gli spostamenti delle persone in navigazione. Sui traghetti di Tirrenia, Moby e Toremar, per esempio, è stato istituita la figura del “care manager”, che si occuperà di assistere i passeggeri durante il viaggio e di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. A questa figura, adeguatamente formata, si affiancheranno provvedimenti per l'equipaggio, per cui è previsto l’obbligo di guanti, mascherine e di misurazione della temperatura all’inizio di ogni turno.

Per quanto riguarda invece i passeggeri, ognuno dovrà restare a un metro di distanza dal momento dell’imbarco allo sbarco e in ogni zona del traghetto, e nelle sale poltrone l'accesso sarà contingentato proprio come accade su tutti i mezzi di trasporto, con posti lasciati liberi per garantire le distanze. Anche sui traghetti saranno installati divisori di plexiglass per ogni attività che comprende un contatto.

A Genova il piano entrerà nel vivo da giugno, con la ripartenza dei collegamenti con la Sardegna, una delle mete più ambite per l'estate post coronavirus per cui a oggi, con ordinanza del presidente della Regione Solinas, è ancora obbligatoria una quarantena a di 14 giorni per chiunque arrivi.

Il programma, per chi è intenzionato a raggiungere la Sardegna via mare, è articolato su 7 punti, e va dalla prenotazione allo sbarco, nel mezzo pre-screening obbligatori, flussi organizzati e contingentati, passeggeri in numero inferiore e cabine destinate all’intero nucleo familiare che viaggia