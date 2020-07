Blocco agli imbarchi sui traghetti, traffico paralizzato intorno al porto

Non solo autostrade: anche la viabilità ordinaria giovedì è paralizzata, a Genova, per i controlli agli imbarchi dei traghetti in porto.

Da metà mattinata la zona intorno al porto e al Terminal Traghetti è un unico enorme serpentone di auto e mezzi pesanti. Alla base dei rallentamenti, i controlli approfonditi per i viaggiatori in procinto di imbarcarsi sui traghetti per il Marocco.

Conseguenza diretta, centinaia di auto sono bloccate, comprese quelle di chi è appena arrivato e deve sbarcare. All’ora di pranzo la coda dal varco portuale di San Benigno arrivava sino al casello di Aeroporto, paralizzando lungomare Canepa e la strada Guido Rossa in direzione Levante. Elicoidale ugualmente bloccata, con gli automobilisti esasperati che hanno iniziato a suonare i clacson. La situazione è talmente difficile da spingere i volontari della Protezione Civile a distribuire acqua alle persone in coda.